AP.Bren и ONIC сыграют в финале фиджитал MLBB на Играх Будущего

Завершились полуфинальные матчи YOTA фиджитал-MOBA MLBB на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

В полуфинал российские команды не пробились. AP.Bren нанёс поражение RRQ HOSHI, а ONIC переиграл Fire Flux Esports.

RRQ HOSHI (Индонезия) vs AP.Bren (Филиппины) — 1:2;

Fire Flux Esports (Турция) vs ONIC (Индонезия) — 0:2.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.