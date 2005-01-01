SaiNts разгромили Noobs на турнире по Standoff2 + лазертаг на Играх Будущего

Завершился очередной день соревнования по Standoff2 + лазертаг на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

29 февраля соревновались только российские команды. SaiNts сначала нанесли разгромное поражение Noobs за компьютерами, а потом поставили победную точку в павильоне на поле боя.

Группа А: Noobs (Россия) — SaiNts (Россия) — 0:3 (0:2 симулятор, 0:1 спорт);

Absolute (Россия) — RevialGG (Россия) — 2:1 (1:1, 1:1).

Группа В: FORZE Esports (Россия) — Pepes eSports (Россия) — 1:0 (1:0, 0:0);

MadBulls (Россия) — Necessary (Россия) — 0:2 (0:2, 0:0).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.