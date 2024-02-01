Испанская команда по фиджитал-BMX Chain Crew победила на Играх Будущего

Завершились соревнования по фиджитал-BMX на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

Обладателем трофея стала испанская команда Chain Crew. В финале соревнований коллектив с Пиренейского полуострова победил команду Break the Law, за которую выступали россиянин Александр Мирошниченко, хорват Марин Рантес и грек Филиппос Космидис.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.