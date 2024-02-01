Деревянкина забрала скорая после матча по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего

Игрок URAL BASKET Роман Деревянкин получил травму в матче за третье место на Играх Будущего по фиджитал-баскетболу со Сбером.

Баскетболист не смог самостоятельно покинуть паркет, ему помогли партнёры. Игрока отвезли на коляске в раздевалку, откуда его забрала скорая.

В матче за третье место российская команда одержала победу над китайской MDMX.

Ранее сообщалось, что R10 Team USA и Liga Pro Team встретятся в финале фиджитал-баскетбола на Играх Будущего.