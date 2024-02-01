Ромашов стал чемпионом Игр Будущего в дисциплине спортивное программирование

Определился победитель турнира «Газпром ИНТЕРРОС спортивное программирование» на Играх Будущего — 2024 в Казани.

Чемпион соревнований — Фёдор Ромашов. Он стал единственным, кто набрал 22 очка.

В каждом из двух туров соревнований победитель не смог решить только последнюю, самую сложную задачу.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — фиджитал (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее сообщалось, что Fire Flux Esports вышла в четвертьфинал турнира MLBB на Играх Будущего.