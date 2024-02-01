Necessary разгромила Pepes Esports в матче Standoff 2 на Играх Будущего

Завершились матчи второго дня турнира по Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего среди команд группы B.

Российский коллектив Necessary не оставил шансов Pepes Esports ни в физической, ни в диджитал-части, разгромив соотечественников и отправив их в нижнюю сетку.

Результаты матчей второго дня группы B:

FORZE (Россия) — MadBulls (Россия) — 1:2;

Pepes Esports (Россия) — Necessary (Россия) — 0:3.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.