«Город Игр Будущего» в Казани посетили 100 тысяч гостей

С 21 февраля фиджитал-пространство на Играх Будущего в «Казань Экспо» посетили 100 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана.

Для юбилейного посетителя «Города Игр Будущего» организаторы совместно с «Роскосмосом» приготовили особый подарок: гость получит приглашение посетить космодром Восточный и посмотреть запуск ракеты-носителя в 2024 году.

«Город Игр Будущего» — современное экспозиционное пространство в формате интерактивной выставки и образовательно-развлекательного центра, где у каждого есть возможность окунуться в мир фиджитал-спорта.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее игроки команды по фиджитал-футболу Ajman Quattro Team из Катара поблагодарили президента РФ Владимира Путина за поддержку Игр Будущего.