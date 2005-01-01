Участник Игр Будущего из Камеруна заявил, что концепция турнира хорошо организована

Игрок камерунской команды по фиджитал-футболу Team CMR Эйонг Таканг считает, что Игры Будущего в Казани организованы на самом высоком уровне.

«Думаю, что это отличный турнир, я впервые участвую, концепт совмещения физической и компьютерной частей прекрасно смотреть, очень много увлечённых. Организация на профессиональном уровне, мы здесь наслаждаемся», — цитирует Таканга ТАСС.

При этом он признался, что его не сильно беспокоят морозы в столице Татарстана.

«Не прочувствовали погоду, потому что мы всё-таки находились в отеле, а мороз — на улице. Пока не успели попробовать местную еду, так как находились в отеле, но скоро у нас должна быть экскурсия, где мы сможем это сделать», — добавил Таканг.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.











