Rotor International пробился в плей-офф турнира по фиджитал-футболу на Играх Будущего

Завершился групповой этап соревнований по фиджитал-футболу на Играх Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.

Российская команда Rotor International в заключительном матче группы D потерпела поражение от México Quetzales из Мексики, но пробилась в плей-офф турнира со второго места. Коллектив из Волгограда оказался сильнее соперника на поле, однако уступил в футбольном симуляторе.

Группа С: FDC Vista (Россия) — Team CMR (Камерун) — 6:8 (2:5 симулятор, 4:3 спорт), CHP Chile (Чили) — Crvena zvezda (Сербия) — 6:1 (3:0, 3:1).

Группа D: Rotor International (Россия) — México Quetzales (Мексика) — 6:7 (3:5 , 3:2), Peñarol (Уругвай) — Beşiktaş Esports (Турция) — 12:4 (7:2, 5:2).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.





