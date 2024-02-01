RRQ Hoshi вышел в плей-офф турнира MLBB на Играх Будущего

Завершились все матчи второго дня группового этапа турнира по YOTA фиджитал-MOBA MLBB на Играх Будущего.

Индонезийский коллектив RRQ Hoshi вырвал победу у DeusVult и вышел в следующую стадию турнира. DeVu смог камбекнуть на второй карте, но RRQ Hoshi не оставил им шансов на победу.

Результаты второго дня группового этапа:

Группа A: Team Lilgun (Монголия) — Burmese Ghouls (Мьянма) — 0:2, DeusVult (Россия) — RRQ Hoshi (Индонезия) — 1:2.

Группа B: S2G (Турция) — Homebois (Малайзия) — 0:2, Twisted Minds (Саудовская Аравия) — Ap.Bren (Филиппины) — 0:2.

Группа С: Niightmare (Лаос) — Fire Flux Esports (Турция) — 0:2, Royal Cybersport Club (Россия) — Blacklist International (Филиппины) — 0:2.

Группа D: Keep Best Gaming (Китай) — Team Flash (Вьетнам) — 0:2, BURN x FLASH (Камбоджа) — ONIC (Индонезия) — 0:2.



Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — фиджитал (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

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