XGod победила Rare Atom на групповом этапе в CS 2 + лазертаг на Играх Будущего

Завершился второй день группового этапа CS 2 + лазертаг в рамках Игр Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.

Российская команда XGod не оставила шансов китайской Rare Atom: две победы в CS 2 и одна в лазертаг. А LoveKazan забрала обе карты в CS 2 в матче с Donstu Esports, однако очко в лазертаг взять не получилось.

Результаты дня:

XGod (Россия) — Rare Atom (Китай) — 3:0 (2:0 симулятор, 1:0 лазертаг);

LoveKazan (Россия) — Donstu Esports (Россия) — 2:1 (2:0 симулятор, 0:1 лазертаг).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.