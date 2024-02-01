Gor Union разгромила RCC в матче фиджитал-единоборств на Играх Будущего

Завершился второй день соревнований Лиги ставок по фиджитал-единоборствам на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

Россиянин Александр Ковалёв из команды Gor Union нанёс разгромное поражение в весовой категории 70,3 кг соотечественнику Хаялу Джаниеву из RCC.

Весовая категория 70,3 кг:

Александр Ковалёв (Gor Union, Россия) vs Хаял Джаниев (RCC, Россия) — 11:0 (симулятор 5:0, физика 6:0);

Ахмед Фарес (Arabian Warriors, Бахрейн) vs Вадим Огарь (Kuznya, Россия) — 5:8 (5:2, 0:6);

Тимур Нагибин (Gamers of Future, Россия) vs Нвер Худикян (MMA Fighters, Армения) — 5:9 (5:3, 0:6);

Марк Коутс (Smash Academy, США) vs Расул-Магомед Магомедов (MK Team, Россия) — 5:5 (0:5, 5:0).

Весовая категория 77,1 кг:

Эдуард Мартиросян (MMA Fighters, Россия) vs Никита Солонин (Gor Union, Россия) — 11:0 (5:0, 6:0);

Райан Атмани (Arabian Warriors, Бахрейн) vs Ли Моррисон (Smash Academy, США) — 11:0 (5:0, 6:0);

Владислав Сукаленко (Kuznya, Россия) — Ильяс Хамзин (Gamers of Future, Россия) — 11:0 (5:0, 6:0);

Магомедкамиль Маликов (MK Team, Россия) vs Милсон Кастро (RCC, Россия) — 6:1 (5:1, 1:0).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.





























