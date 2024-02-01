Young встретится с HLS в финале турнира Warface + лазертаг на Играх Будущего

Завершился четвёртый день соревнований VK Play Warface + лазертаг на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

Определились финалисты турнира. За главный приз в Академии тенниса поборются две российские команды Young и HLS.

Результаты полуфинальных матчей:

Young (Россия) vs Winstrike (Россия) — 1:0 (1:0 симулятор, 0:0 физика),

HLS (Россия)— Antayd (Россия) — 2:1 (1:0, 1:0).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.