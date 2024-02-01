Баскетболист команды из США отметил отличную организацию Игр Будущего

Член американской баскетбольной команды R10 Team USA Лео Бранкиньо признался, что ему очень понравилось участвовать в Играх Будущего в Казани.

«Соревнования отлично организованы, они точно в числе лучших, на которых мне удавалось побывать. В России нам очень комфортно, всё проходит в очень дружеской атмосфере», — цитирует Бранкиньо ТАСС.

При этом он признался, что его поразила морозная погода в Казани.

«Я родом из Бразилии, поэтому на улице мне не очень комфортно, но зато необычно: когда приехал, то сразу отправил семье и друзьям фотографии сугробов. Все были поражены», — добавил Бранкиньо.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.











