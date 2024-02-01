Баскетболист команды из США отметил отличную организацию Игр Будущего

Баскетболист команды из США отметил отличную организацию Игр Будущего

Член американской баскетбольной команды R10 Team USA Лео Бранкиньо признался, что ему очень понравилось участвовать в Играх Будущего в Казани.

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«Соревнования отлично организованы, они точно в числе лучших, на которых мне удавалось побывать. В России нам очень комфортно, всё проходит в очень дружеской атмосфере», — цитирует Бранкиньо ТАСС.

При этом он признался, что его поразила морозная погода в Казани.

«Я родом из Бразилии, поэтому на улице мне не очень комфортно, но зато необычно: когда приехал, то сразу отправил семье и друзьям фотографии сугробов. Все были поражены», — добавил Бранкиньо.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT