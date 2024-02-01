Xtreme Gaming победила BOOM Esports в фиджитал-MOBA Dota 2 на Играх Будущего

Завершился пятый день соревнований YOTA фиджитал-MOBA (Dota 2 + суперфинал) на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

Китайская команда Xtreme Gaming одержала молниеносную победу на обеих картах над своими соотечественниками BOOM Esports и вышла в финал турнира.

Результаты полуфинальных матчей: Xtreme Gaming (Китай) vs BOOM Esports (Китай) — 2:0; LGD (Китай) vs Invictus Gaming (Китай) — 2:0.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.





