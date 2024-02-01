WhoCares? обыграла Synergy.0ilGas в 1/4 финала «Мира танков» на Играх Будущего

Завершился третий день соревнований «Мир танков» в рамках Игр Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.

Российская команда WhoCares? в четвертьфинальном матче нанесла поражение другой команде из России Synergy.0ilGas.

Матчи 1/4 финала: Synergy.0ilGas (Россия) — WhoCares? (Россия) — 3:5 (симулятор 3:5, физика 0:0); SOLNCE (Белоруссия) — Rise (Россия) — 5:2 (симулятор 5:2, физика 0:0).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.





