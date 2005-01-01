Лаврентьев уступил Жукову в соревнованиях по фиджитал-единоборствам на Играх Будущего

Завершился первый день соревнований Лига Ставок по фиджитал-единоборствам в рамках Игр Будущего в Казани.

Россиянин Денис Лаврентьев (Gamers of Future) проиграл в поединке в весовой категории 65,8 кг своему соотечественнику Денису Жукову (Kuznya). В другой схватке Эрик Алавердян (MMA Fighters) из Армении победил россиянина Анзора Абжамова (MK Team).

Результаты дня, весовая категория 65,8 кг:

Эрик Алавердян (MMA Fighters, Армения) vs Анзор Абжамов (MK Team, Россия) — 1️0:2 (симулятор 5:2, физика 5:0),

Денис Лаврентьев (Gamers of Future, Россия) vs Денис Жуков (Kuznya, Россия) — 1:11 (симулятор 1:5, физика 0:6),

Лукас Насименто (Gor Union, Россия) vs Хаза Кухеджи (Arabian Warriors, Бахрейн) — 8:5 (симулятор 2:5, физика 6:0),

Хорхе Хуарес (Smash Academy, США) vs Халим Назрулоева (RCC, Россия) — 0:11 (симулятор 0:5, физика 0:6).

Весовая категория 56,7кг:

Мария Артюхина (MMA Fighters, Россия) vs Владлена Петрова (Kuznya, Россия) — 5:2 (5:2 симулятор, физика 0:0),

Татьяна Коваленко (RCC, Россия) vs Сандра Гамал Анвар (Arabian Warriors, Египет) — 8:5 (симулятор 2:5, физика 6:0),

Любовь Сальникова (Gamers of Future, Россия) vs Ирина Чернышова (GOR Union, Россия) — 0:11 (симулятор 5, физика 6),

Антонина Манько (MK Team, Россия) vs Лиз Трейси (Smash Academy, США) — 5:9 (симулятор 5:4, физика 0:5).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.