Команда по виртуальным велогонкам Minsk стала первым победителем Игр Будущего

Первыми чемпионами Игр Будущего в Казани стала белорусская команда Minsk, которая выиграла соревнования по виртуальным велогонкам.

Белорусский коллектив в общем зачёте набрал 522 очка.

Второе место заняла российская команда Marathon-Tula, третье — итальянская Italian Espresso.

В соревнованиях по виртуальным велогонкам приняли участие 12 команд. В Россию приехали призёры Олимпиад, первенств планеты и чемпионатов Европы.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.





