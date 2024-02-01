Мозгов считает гениальной идею соединения спорта и киберспорта на Играх Будущего

Чемпион НБА Тимофей Мозгов назвал гениальной идею соединения спорта и киберспорта на Играх Будущего.

«Это тяжело на самом деле, ведь ты не знаешь, как некоторые виды спорта представлены не в физическом пространстве. Мне кажется, что нужно быть гением, чтобы какие-то вещи соединить», — приводит слова Мозгова ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее Матыцин высказался о международном мультиспортивном фиджитал-турнире «Игры Будущего».