Амбассадор RUTUBE Ваня Дмитриенко записал официальную песню Игр Будущего.

Песня, записанная в соавторстве с DJ Smash называется «Люди будущего». Певец исполнил её на церемонии открытия Игр 21 февраля.

«Горжусь, что стал частью события и мой голос услышала такая большая аудитория», — сказал Дмитриенко.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков поделился мнением об Играх Будущего.