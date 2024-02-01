Чернышенко провёл переговоры с китайским коллегой в Казани

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках проведения турнира «Игры Будущего» в Казани провёл рабочую встречу с зампредом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь У.

В рамках встречи стороны обсудили развитие двусторонних российско-китайских отношений, а также совместные инициативы в области спорта.

«В этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают поступательно развиваться. Будем широко праздновать юбилейную и важную для наших стран дату», — отметил Чернышенко в начале беседы.

По словам российского зампреда, контакты в области спорта занимают важное место во взаимоотношениях обеих стран и выразил признание китайской стороне за совместную демонстрацию солидарной позиции о недопустимости использования спорта в качестве инструмента давления и его политизации.

«Убеждены, что такая мощная спортивная и технологическая держава как Китай станет активным сторонником фиджитал движения», — подчеркнул он.

В свою очередь Чэнь У указал, что Китай и Россия — стратегические партнёры и китайская делегация специально приехала по поручению главы КНР Си Цзиньпина, чтобы поздравить Россию с праздником — успешным началом «Игр Будущего».

«Церемония открытия стала грандиозным и многообразным шоу, поздравляем вас. За последние годы российско-китайские отношения стабильно укрепляются, развиваются в торгово-экономическом, культурном, гуманитарном направлениях», — добавил он.

Чэнь У также подчеркнул, что участие китайских спортсменов в международных турнирах на территории России будет продолжаться, соответствующие вопросы будут согласовываться по линии профильных ведомств.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.