Enemy одолели Scandal в матче первого дня «Мира Танков» на Играх Будущего

Завершился первый день группового этапа турнира киберспортивного танкового онлайн-экшена «Мир Танков» + суперфинал на Играх Будущего.

Восемь российских коллективов начали борьбу за первое место и готовы поделиться первыми результатами: Synergy.Oilgas не оставили шансов Rise и заполучили первую победу (5:0), Enemy провели тяжелейший бой со Scandal и смогли одержать верх — 5:2.

Остальные результаты игрового дня выглядят следующим образом:

Группа А: Synergy.Oilgas (Россия) — Rise (Россия) — 5:0, Enemy (Россия) — Scandal (Россия) — 5:2;

Группа B: Solnce (Россия) — WhoCares (Россия) — 5:1, Beyond (Россия) — Vechnaya Zima (Россия) — 5:1.

22 февраля за выживание в нижней сетке Rise сыграет со Scandal, а WhoCares с Vechnaya Zima.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.