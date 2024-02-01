Путин: Россия была и остаётся одной из ведущих спортивных держав мира

Президент Владимир Путин на церемонии открытия Игр Будущего в Казани заявил, что Россия была и остаётся одной из ведущих спортивных держав мира.

«Наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», — сказал глава государства.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.