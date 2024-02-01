Мирзиёев: Узбекистан готов принять Игры Будущего в 2026 году

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что его страна готова принять турнир «Игры Будущего» в 2026 году вслед за Россией и Казахстаном.

«Мы думаем, все мои коллеги согласятся, потихоньку-потихоньку, в следующий раз в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане», — сказал он на церемонии открытия Игр Будущего в Казани.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

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