Путин: уверен, на площадках Игр Будущего будет царить подлинный спорт

Президент РФ Владимир Путин открыл международный мультиспортивный фиджитал-турнир «Игры Будущего».

«Сплетение традиций и современности, единство спорта и технологий, просвещения, науки — всё это необходимо для развития и успеха человека. В том многогранном, многополярном мире, что формируется у нас на глазах. Идея объединить киберспорт со спортом была создана у нас, в России, мы всегда выступали за развитие спорта и его гуманистических ценностей. Россия — это ещё и земля великих учёных, конструкторов и инженеров. Мы гордимся высочайшим уровнем организации соревнований, и многие из них прошли именно здесь, в Казани.

Созданные здесь арены и стадионы служат массовому спорту, развитие которого в России под особым вниманием. Фиджитал-спорт актуальный, зрелищный, динамичный, готов вдохновлять людей всех поколений, а особенно детей и молодёжь, в этом у нас особая ценность к Играм Будущего. Уверен, на площадках будет царить подлинный спорт. История уникальна, и она начинается прямо здесь и сейчас в России. В добрый час», — заявил Путин во время церемонии открытия.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.