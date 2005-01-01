Путин прибыл на церемонию открытия Игр Будущего в Казани
Президент РФ Владимир Путин прибыл в МВЦ «Казань Экспо» на открытие международного мультиспортивного фиджитал-турнира «Игры Будущего».
Церемония открытия турнира началась в 19:00 по мск.
Первыми на мероприятии приветствуют зрителей пятёрка — Kash’AI, EL3ktra, e-ONE, Turb0 и Str@’ta! Каждый из них представляет один из пяти вызовов Игр Будущего: тактика, технологии, спорт, скорость и стратегия соответственно.
Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2000 атлетов из разных стран мира.
Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.