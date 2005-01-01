Российские команды по Dota 2 вылетели с Игр Будущего

Завершился второй день группового этапа YOTA фиджитал-MOBA (Dota 2 + Суперфинал) в рамках Игр Будущего.

Echpo4mak уступил перуанскому Beastcoast со счётом 1:2.

Liga Team не справился с Geek Fam (Малайзия) — 1:2, One Move проиграл Winter Bear (Иран) — 1:2, а Hydra — Thunder Awaken (Перу) — 0:2.

Таким образом, представители России покидают турнир.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Группа А: LGD (Китай) — Entity (Сербия) — 2:1.

Группа В: Invictus Gaming (Малайзия) — Neon Esports (Филиппины) — 2:1.

Группа С: Xtreme Gaming (Китай) — BOOM Esports (Перу) — 2:0.

Группа D: Azure Ray (Китай) — PSG Quest (Ливан) — 0:2.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.