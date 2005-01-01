BezPontov стартовали с победы над командой Young в Warface на Играх Будущего

Завершился первый день группового этапа турнира по VK PLAY (Warface + лазертаг) в рамках Игр Будущего.

Российская команда BezPontov одолела российский коллектив Young со счётом 2:1.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Группа А: Awinaw (Россия) — Antayd (Россия) — 1:2.

Группа В: Winstrike (Россия) — Penny (Россия) — 2:1; Synergy.Repulse (Россия) — HLS (Россия) — 0:3.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.