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Врач Шветский считает, что представил все доказательства своей невиновности в деле Валиевой

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Врач Филипп Шветский считает, что представил все доказательства своей невиновности в деле Камилы Валиевой.
Врач Шветский считает, что представил все доказательства своей невиновности в деле Валиевой
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Несомненно, Зеппельт может оставаться при своём мнении. Мне же удалось за два года найти доказательства и расставить точки над «и» по всем вопросам ко мне и российскому спорту с 2006 года», — приводит слова Шветского «Спорт-экспресс».

Шветский работал с российскими фигуристами на Играх в Пекине. На соревнованиях стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Спустя несколько дней вышел фильм Хайо Зеппельта, в котором тот назвал Шветского одним из главных виновников распространения допинга среди российских спортсменов.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

Ранее сообщалось, что Зеппельт не будет реагировать на решение суда по делу о клевете в адрес Шветского.

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