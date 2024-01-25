RT в Telegram
Подпишись

Журналист Зеппельт не будет реагировать на решение суда по делу о клевете в адрес Шветского

Короткая ссылка
Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что не будет реагировать на решение суда по делу о клевете в адрес врача Филиппа Шветского.
Журналист Зеппельт не будет реагировать на решение суда по делу о клевете в адрес Шветского
  • Gettyimages.ru

«Меня даже не уведомили о том, что идёт судебный процесс. Мы не можем и не будем никак реагировать на это разбирательство», — приводит слова Зеппельта «Спорт-Экспресс».

Накануне Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Шветского к Зеппельту. С журналиста постановили взыскать 1 рубль.

Шветский работал с российскими фигуристами на Играх в Пекине. На соревнованиях стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Спустя несколько дней вышел фильм Зеппельта, в котором тот назвал Шветского одним из главных виновников распространения допинга среди российских спортсменов.

Ранее Тарасова высказалась об иске Шветского к Зеппельту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить