Журналист Зеппельт не будет реагировать на решение суда по делу о клевете в адрес Шветского

Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что не будет реагировать на решение суда по делу о клевете в адрес врача Филиппа Шветского.

«Меня даже не уведомили о том, что идёт судебный процесс. Мы не можем и не будем никак реагировать на это разбирательство», — приводит слова Зеппельта «Спорт-Экспресс».

Накануне Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Шветского к Зеппельту. С журналиста постановили взыскать 1 рубль.

Шветский работал с российскими фигуристами на Играх в Пекине. На соревнованиях стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Спустя несколько дней вышел фильм Зеппельта, в котором тот назвал Шветского одним из главных виновников распространения допинга среди российских спортсменов.

Ранее Тарасова высказалась об иске Шветского к Зеппельту.