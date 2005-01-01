LGD одолели One Move в матче группового этапа по Dota 2 на Играх Будущего
Завершился первый день группового этапа YOTA фиджитал-MOBA (Dota 2 + Суперфинал) в рамках Игр Будущего.
В первом матче группы А китайская команда LGD обыграла российский коллектив One Move со счётом 2:0.
В стартовой встрече группы B G2.iG одержали победу у Echpo4mak (2:0). Коллектив Xtreme из группы C одолел L1ga (2:0), а Azure Ray из группы D вырвали вторую карту у Hydra (2:1).
В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
Группа А: Entity — Winter Bear — 2:0;
Группа В: Neon — beastcost — 2:0;
Группа С: BOOM — Geek Fam — 2:1;
Группа D: Thunder — PSG Quest — 0:2.
Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.
Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.
Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.
Ранее фиджитал-хоккеисты Ak Bars проиграли COSMOS X17 в матче турнира «Игры Будущего».