LGD одолели One Move в матче группового этапа по Dota 2 на Играх Будущего

Завершился первый день группового этапа YOTA фиджитал-MOBA (Dota 2 + Суперфинал) в рамках Игр Будущего.

В первом матче группы А китайская команда LGD обыграла российский коллектив One Move со счётом 2:0.

В стартовой встрече группы B G2.iG одержали победу у Echpo4mak (2:0). Коллектив Xtreme из группы C одолел L1ga (2:0), а Azure Ray из группы D вырвали вторую карту у Hydra (2:1).

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Группа А: Entity — Winter Bear — 2:0;

Группа В: Neon — beastcost — 2:0;

Группа С: BOOM — Geek Fam — 2:1;

Группа D: Thunder — PSG Quest — 0:2.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее фиджитал-хоккеисты Ak Bars проиграли COSMOS X17 в матче турнира «Игры Будущего».