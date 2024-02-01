Фиджитал-хоккеисты Ak Bars обыграли COSMOS X17 в матче турнира «Игры Будущего»

Стали известны результаты первого дня группового этапа турнира «Лига Ставок фиджитал-хоккей» в рамках Игр Будущего.

Игровой день начала встреча между Baltic Select и Quetzales México NA, которая закончилась со счётом 12:14 в пользу мексиканских фиджитал-хоккеистов.

Российская Liga Pro Team одержала победу над Barys Cyber Team из Казахстана (10:7). Объединившая в составе спортсменов из семи стран команда INTER потерпела поражение от узбекского Feniks (2:8).

Заключительным матчем дня стало противостояние хозяев льда Ak Bars с российским клубом COSMOS X17 — казанцы были хороши в фиджитал-части, однако не смогли повести в digital, тем самым проиграв со счётом 7:8.

20 февраля Baltic Select сыграет с Liga Pro Team, Quetzales México NA — Barys Cyber Team, INTER — Ak Bars, игровой день закончит встреча между Feniks и COSMOS X17.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2000 атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее первая трансляция Игр Будущего собрала на китайской платформе 7 млн зрителей.