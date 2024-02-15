Бобровский — о победе над «Питтсбургом»: парни хорошо потрудились
«Парни хорошо потрудились. Мы выстраиваем нашу химию. Я думаю, что у нас всё налаживается. Нам просто нужно быть сконцентрированными на каждой смене и продолжать работать», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Оливе в социальных сетях.
Встреча в Питтсбурге завершилась со счётом 5:2.
В составе «Флориды» шайбы забросили Антон Лунделль, Мэттью Ткачук, Джон Гаджович и Аарон Экблад. Бобровский отразил 25 бросков.
У «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель и Джон Людвиг. Россиянин Евгений Малкин не отметился результативными действиями.
Ранее Плющев допустил, что Кучеров может побить свой рекорд по набранным очкам в НХЛ.