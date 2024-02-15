Бобровский — о победе над «Питтсбургом»: парни хорошо потрудились

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победе над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Парни хорошо потрудились. Мы выстраиваем нашу химию. Я думаю, что у нас всё налаживается. Нам просто нужно быть сконцентрированными на каждой смене и продолжать работать», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Оливе в социальных сетях.

Встреча в Питтсбурге завершилась со счётом 5:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили Антон Лунделль, Мэттью Ткачук, Джон Гаджович и Аарон Экблад. Бобровский отразил 25 бросков.

У «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель и Джон Людвиг. Россиянин Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

Ранее Плющев допустил, что Кучеров может побить свой рекорд по набранным очкам в НХЛ.