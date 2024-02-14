Плющев допустил, что Кучеров может побить свой рекорд по набранным очкам в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове, который стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в текущем регулярном чемпионате, добравшимся до отметки 90 очков.

«У Кучерова очень хороший менталитет, как у воспитанника великой армейской школы ЦСКА. Он впитал в себя только всё самое хорошее, что было в её истории. Никита играет с хорошим настроением и на кураже, у него всё получается, и даже свист в его сторону на матче звёзд никак на это не повлиял. Кучеров лишь дал понять, что это шоу, и показал его. Думаю, у него и дальше всё будет складываться удачно, если только он не поймает какую-то необязательную травму», — сказал Плющев RT.

Экс-тренер также ответил на вопрос, сумеет ли Кучеров побить свой личный рекорд по набранным очкам за один регулярный чемпионат в лиге. В сезоне-2018/19 россиянин набрал 128 (41 + 87) очков, что также является лучшим показателем среди соотечественников.

«А почему нет? Вполне может быть, он в хорошем состоянии — как в физическом, так и в психологическом. Никита получает удовольствие от игры, у него всё будет нормально», — добавил он.

Ранее Плющев заявил, что хоккейные академии в России не отвечают требованиям клубов.