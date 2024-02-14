Плющев: хоккейные академии в России не отвечают требованиям клубов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить национальные команды страны и Белоруссии от международных турниров на сезон-2024/25.

«Не думаю, что тут вообще были предпосылки для иного решения. Пока мы не решим свои основные вопросы, связанные с СВО, никаких изменений не будет. Думаю, сейчас самое время обратить внимание на наш собственный хоккей. Проблем там хватает, например в плане подготовки и воспитания хоккеистов и тренеров. Меня просто шокировал недавний поступок игроков юниорской сборной России на Кубке Будущего», — заявил Плющев RT.

По мнению экс-тренера, хоккейные школы и академии в России сегодня не справляются с задачей по подготовке спортсменов.

«Не просто так у нас вновь встал вопрос о лимите на легионеров в КХЛ. Первопричина этого кроется в академиях, в которые вкладывают деньги. Они не отвечают требованиям клубов. Получается, что там работают специалисты, которые не разбираются в методике и системе подготовки. И за что их тогда финансируют? Уже десять лет мы не можем воспитать ни одного выдающегося хоккеиста, который бы вышел из системы. Капризов? Он получился сам по себе. У нас столько великолепных академий и школ с развитой инфраструктурой, но выхлопа от них нет», — добавил он.

Плющев также заявил, что многие специалисты стали поднимать вопрос об отсутствии молодых центральных нападающих в нашей стране.

«Их действительно нет — и давно, причём на всех уровнях. Я был на турнире в Санкт-Петербурге, где играли юниорские сборные из России, Казахстана и Белоруссии. Там не оказалось никого, кто был бы будущим нашего хоккея. Их рост и весовые показатели также далеки от идеала», — отметил бывший наставник российской национальной команды.

Ранее сообщалось, что НХЛ будет работать над возвращением россиян к международным соревнованиям.