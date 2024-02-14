RT в Telegram
Подпишись

НХЛ будет работать над возвращением россиян к международным соревнованиям

Короткая ссылка
Исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш заявил, что организация выступает за возвращение сборной России на международную арену.
НХЛ будет работать над возвращением россиян к международным соревнованиям
  • Gettyimages.ru

«Мы будем решать вопрос с их игрой на международной арене. Хоккейный мир и весь мир только выиграют от турнира лучших против лучших с участием всех стран. Это было бы лучшим сценарием», — цитирует Уолша The Athletic.

12 февраля стало известно, что Международная федерация хоккея не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее Александр Овечкин назвал безумием, что Никита Кучеров может не сыграть на Олимпиаде из-за отстранения России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить