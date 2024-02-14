НХЛ будет работать над возвращением россиян к международным соревнованиям

Исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш заявил, что организация выступает за возвращение сборной России на международную арену.

«Мы будем решать вопрос с их игрой на международной арене. Хоккейный мир и весь мир только выиграют от турнира лучших против лучших с участием всех стран. Это было бы лучшим сценарием», — цитирует Уолша The Athletic.

12 февраля стало известно, что Международная федерация хоккея не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее Александр Овечкин назвал безумием, что Никита Кучеров может не сыграть на Олимпиаде из-за отстранения России.