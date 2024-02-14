Овечкин назвал безумием, что Кучеров может не сыграть на Олимпиаде из-за отстранения России

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/25.

«Я стараюсь не думать об этом. Но Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Это не в наших силах. Мы просто следуем правилам», — цитирует Овечкина The Athletic.

12 февраля стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее Светлана Журова заявила, что IIHF является заложником ситуации в вопросе допуска россиян.