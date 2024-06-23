В Дагестане запустили горячую линию по оказанию помощи пострадавшим

Горячую линию по оказанию помощи пострадавшим в результате боестолкновений, произошедших 23 июня, запустили в Дагестане.

Согласно опубликованному на сайте парламента республики сообщению, запущенная горячая линия также поможет с разъяснением ситуации.

«В Народном собрании Республики Дагестан открыта горячая линия по оказанию помощи пострадавшим в ходе событий, произошедших 23 июня 2024 года, и разъяснению ситуации», — указывается в публикации.

В Дагестане 23 июня боевики напали на два православных храма, а также синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Ранее сообщалось, что в результате боестолкновений в республике погибли девять человек.