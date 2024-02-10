Мирра Андреева не выступит на турнире WTA 1000 в Дохе

Российская теннисистка Мирра Андреева не примет участия в турнире категории WTA 1000 в Дохе (Катар).

Россиянки нет в сетке соревнований, опубликованной WTA.

16‑летняя спортсменка вышла в основную сетку после отказов белоруски Арины Соболенко и американки Джессики Пегулы (США).

В январе Андреева дошла до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, где в трёх сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Российская теннисистка занимает 35-е место в рейтинге WTA.

Ранее в Лозанне прошли слушания CAS по апелляции бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп.