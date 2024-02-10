В CAS завершились слушания по апелляции теннисистки Халеп

В Лозанне прошли слушания CAS по апелляции бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп.

«Слушания дали мне шанс изложить свою позицию и обосновать свою невиновность. Я по-прежнему уверена, что истина восторжествует», — заявила Халеп france24.

Румынка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга.

Срок отстранения отсчитывается с 7 октября 2022 года и продлится до 6 октября 2026 года.

Ранее Халеп выставила на продажу свой дом на берегу озера Снагов в Румынии.