Дисквалифицированная за допинг Халеп выставила на продажу дом за $4,5 млн

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп выставила на продажу свой дом на берегу озера Снагов в Румынии.

По информации GSP, стоимость вилы с прямым выходом к озеру оценивается в $4,5 млн.

Румынка не принимает участия в турнирах с октября прошлого года, когда её допинг-проба на Открытом чемпионате США (US Open) дала положительный результат на роксадустат. О втором нарушении со стороны теннисистки из-за обнаружения несоответствий в биологическом паспорте было объявлено в мае 2023-го.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию бывшей первой ракетки мира Халеп на отстранение.