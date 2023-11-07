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Дисквалифицированная за допинг Халеп выставила на продажу дом за $4,5 млн

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Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп выставила на продажу свой дом на берегу озера Снагов в Румынии.
Дисквалифицированная за допинг Халеп выставила на продажу дом за $4,5 млн
  • Gettyimages.ru

По информации GSP, стоимость вилы с прямым выходом к озеру оценивается в $4,5 млн. 

Румынка не принимает участия в турнирах с октября прошлого года, когда её допинг-проба на Открытом чемпионате США (US Open) дала положительный результат на роксадустат. О втором нарушении со стороны теннисистки из-за обнаружения несоответствий в биологическом паспорте было объявлено в мае 2023-го.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию бывшей первой ракетки мира Халеп на отстранение.

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