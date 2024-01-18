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L'Équipe: в Министерстве финансов Франции прошли обыски по делу трансфера Неймара в ПСЖ

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В Министерстве финансов Франции прошли обыски по делу трансфера бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».
L'Équipe: в Министерстве финансов Франции прошли обыски по делу трансфера Неймара в ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Koji Watanabe

По информации L'Équipe, 15 января в офисе Министерства финансов Франции сотрудниками Центрального управления по борьбе с коррупцией и налоговым мошенничеством проведены обыски. Отмечается, что трансфер игрока в парижский клуб мог сопровождаться финансовыми нарушениями.

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные €222 млн. 31-летний бразильский форвард в августе 2023-го стал игроком саудовского «Аль-Хиляля».

Ранее сообщалось, что вокруг рекордного трансфера Неймара в ПСЖ открыто расследование.

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