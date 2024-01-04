Liberation: вокруг рекордного трансфера Неймара в ПСЖ открыто расследование

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» может подвергнуться серьёзным санкциям в связи с незаконными финансовыми операциями.

ПСЖ подозревается в получении налоговых льгот при помощи представителей французских властей в ходе трансфера бразильского нападающего Неймара, сообщает Liberation.

Издание утверждает, что помощник президента клуба из столицы Франции и директор по коммуникациям клуба Жан-Марсьяль Риб мог оказывать влияние на члена парламента Юга Ренсона.

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные €222 млн. 31-летний бразильский форвард в августе 2023-го стал игроком саудовского «Аль-Хиляля».

Ранее стало известно, когда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет решение по делу каталонской «Барселоны» о нарушении финансовых правил.