Liberation: вокруг рекордного трансфера Неймара в ПСЖ открыто расследование
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ПСЖ подозревается в получении налоговых льгот при помощи представителей французских властей в ходе трансфера бразильского нападающего Неймара, сообщает Liberation.
Издание утверждает, что помощник президента клуба из столицы Франции и директор по коммуникациям клуба Жан-Марсьяль Риб мог оказывать влияние на члена парламента Юга Ренсона.
Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные €222 млн. 31-летний бразильский форвард в августе 2023-го стал игроком саудовского «Аль-Хиляля».
Ранее стало известно, когда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет решение по делу каталонской «Барселоны» о нарушении финансовых правил.