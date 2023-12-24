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Marca: УЕФА вынесет решение по делу «Барселоны» в феврале

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Стало известно, когда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет решение по делу каталонской «Барселоны» о нарушении финансовых правил.
Marca: УЕФА вынесет решение по делу «Барселоны» в феврале
  • Gettyimages.ru

По информации Marca, УЕФА объявит о результатах дела в феврале. Отмечается, что под следствием за несоблюдение финансовых правил находятся ещё девять клубов, в числе которых «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Милан».

УЕФА заявила, что финансовая отчётность «Барселоны» находится в «беспорядочном» состоянии, а также содержит признаки отмывания денег.

В сезоне-2023/24 каталонский клуб с первого места в группе H вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на три года.

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