Marca: УЕФА вынесет решение по делу «Барселоны» в феврале
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По информации Marca, УЕФА объявит о результатах дела в феврале. Отмечается, что под следствием за несоблюдение финансовых правил находятся ещё девять клубов, в числе которых «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Милан».
УЕФА заявила, что финансовая отчётность «Барселоны» находится в «беспорядочном» состоянии, а также содержит признаки отмывания денег.
В сезоне-2023/24 каталонский клуб с первого места в группе H вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на три года.