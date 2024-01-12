Вратарь «Краснодара» Агкацев считает, что яйца не должны стоить 150 рублей

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о ценах на яйца в России.

«Народ у нас живёт не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей. Это дорого», – приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Напомним, что поставки куриных яиц из Республики Беларусь в Россию с 1 по 9 января 2024 года выросли почти вдвое.

При этом генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва назвала справедливой стоимость в 110—125 рублей за десяток яиц.

Ранее защитник петербургского «Зенита» Даниил Круговой поделился мнением о ценах на продукты в России.