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Вратарь «Краснодара» Агкацев считает, что яйца не должны стоить 150 рублей

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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о ценах на яйца в России.
Вратарь «Краснодара» Агкацев считает, что яйца не должны стоить 150 рублей
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Народ у нас живёт не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей. Это дорого», – приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Напомним, что поставки куриных яиц из Республики Беларусь в Россию с 1 по 9 января 2024 года выросли почти вдвое.

При этом генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва назвала справедливой стоимость в 110—125 рублей за десяток яиц.

Ранее защитник петербургского «Зенита» Даниил Круговой поделился мнением о ценах на продукты в России.

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