Вратарь «Краснодара» Агкацев считает, что яйца не должны стоить 150 рублей
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«Народ у нас живёт не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей. Это дорого», – приводит слова Агкацева «РБ Спорт».
Напомним, что поставки куриных яиц из Республики Беларусь в Россию с 1 по 9 января 2024 года выросли почти вдвое.
При этом генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва назвала справедливой стоимость в 110—125 рублей за десяток яиц.
Ранее защитник петербургского «Зенита» Даниил Круговой поделился мнением о ценах на продукты в России.