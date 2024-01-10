В Росптицесоюзе назвали справедливой стоимость в 110—125 рублей за десяток яиц
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«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110—125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — сказала она в беседе с «Парламентской газетой».
Как пояснила Бобылёва, отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам составляет 95—105 рублей, всё остальное — это собственные расходы розничных сетей и торговая наценка.
При этом она выразила мнение, что импортные поставки яиц при нынешнем заявленном объёме ввоза «никакой роли в ценообразовании» не играют.
Ранее сообщалось, что 9 января вторая партия куриных яиц из Турции была ввезена в Россию.
29 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил в Минске магазин Витебской бройлерной птицефабрики и поручил ей поделиться куриными яйцами с Россией.