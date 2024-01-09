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Россельхознадзор сообщил о поставке второй партии яиц из Турции в Россию

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Вторая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Россельхознадзор сообщил о поставке второй партии яиц из Турции в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © barmalini

«5 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 т (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Россельхознадзор проконтролировал поставку турецких яиц в Россию.

Ранее глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон заявил, что поставки с Россией были обговорены на шесть месяцев в том объёме, который пожелает принимающая сторона.

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