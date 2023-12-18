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Песков: усилия по стабилизации цен на яйца в России увенчались успехом

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что усилия правительства и Минсельхоза по стабилизации цен на яйца в России увенчались успехом.
Песков: усилия по стабилизации цен на яйца в России увенчались успехом
  • РИА Новости

Как отметил Песков, российский кабмин и Минсельхоз активно работали над стабилизацией цен на яйца и до «Итогов года» президента России Владимира Путина.

«И до этого весьма энергичные меры принимались. Слава богу, это увенчалось успехом», — сказал он.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта в России.

По словам Патрушева, яйца из Турции поступят в Россию через пару недель.

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