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На территорию России ввезли первую партию куриных яиц из Турции

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Россельхознадзор сообщил, что на территорию России ввезли первую партию куриных яиц из Турции в количестве 316 800 штук.
На территорию России ввезли первую партию куриных яиц из Турции
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitri Zelenevski

Отмечается, что первая партия весом 19,3 т ввезена 3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» с целью дальнейшей реализации в России.

Россельхознадзор добавил, что проконтролировал качество ввезённой продукции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил в Минске магазин Витебской бройлерной птицефабрики и поручил ей поделиться куриными яйцами с Россией.

В конце декабря правительство подписало постановление о беспошлинном импорте куриного яйца на период с 1 января по 30 июня 2024 года.

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