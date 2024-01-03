Россельхознадзор сообщил, что на территорию России ввезли первую партию куриных яиц из Турции в количестве 316 800 штук.

Отмечается, что первая партия весом 19,3 т ввезена 3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» с целью дальнейшей реализации в России.

Россельхознадзор добавил, что проконтролировал качество ввезённой продукции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил в Минске магазин Витебской бройлерной птицефабрики и поручил ей поделиться куриными яйцами с Россией.

В конце декабря правительство подписало постановление о беспошлинном импорте куриного яйца на период с 1 января по 30 июня 2024 года.