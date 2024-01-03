На территорию России ввезли первую партию куриных яиц из Турции
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Отмечается, что первая партия весом 19,3 т ввезена 3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» с целью дальнейшей реализации в России.
Россельхознадзор добавил, что проконтролировал качество ввезённой продукции.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил в Минске магазин Витебской бройлерной птицефабрики и поручил ей поделиться куриными яйцами с Россией.
В конце декабря правительство подписало постановление о беспошлинном импорте куриного яйца на период с 1 января по 30 июня 2024 года.