Кабмин утвердил беспошлинный импорт яиц до 30 июня

Правительство подписало постановление о беспошлинном импорте куриного яйца на период с 1 января по 30 июня 2024 года.

Это следует из документа на официальном портале правовой информации.

Указывается, что Минсельхоз будет ежедневно размещать на своём официальном сайте данные об остатках объёмов куриных яиц, в отношении которых предоставляется тарифная льгота.

Ранее ФАС России возбудила четыре дела против производителей яиц из-за роста цен.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что цены на яйца в России стабилизируются после Нового года — сейчас в стране наблюдается ажиотажный спрос, но предпосылок для него нет.