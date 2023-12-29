Кабмин утвердил беспошлинный импорт яиц до 30 июня
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Это следует из документа на официальном портале правовой информации.
Указывается, что Минсельхоз будет ежедневно размещать на своём официальном сайте данные об остатках объёмов куриных яиц, в отношении которых предоставляется тарифная льгота.
Ранее ФАС России возбудила четыре дела против производителей яиц из-за роста цен.
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что цены на яйца в России стабилизируются после Нового года — сейчас в стране наблюдается ажиотажный спрос, но предпосылок для него нет.