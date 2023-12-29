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Кабмин утвердил беспошлинный импорт яиц до 30 июня

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Правительство подписало постановление о беспошлинном импорте куриного яйца на период с 1 января по 30 июня 2024 года.
Кабмин утвердил беспошлинный импорт яиц до 30 июня
  • Gettyimages.ru
  • © Fuse

Это следует из документа на официальном портале правовой информации.

Указывается, что Минсельхоз будет ежедневно размещать на своём официальном сайте данные об остатках объёмов куриных яиц, в отношении которых предоставляется тарифная льгота.

Ранее ФАС России возбудила четыре дела против производителей яиц из-за роста цен.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что цены на яйца в России стабилизируются после Нового года — сейчас в стране наблюдается ажиотажный спрос, но предпосылок для него нет.

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